Салехард, , 13:30 — REGNUM «Российские железные дороги» в связи с пандемией коронавирусной инфекции меняют график ямальских поездов. Об этом сообщает штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Из Москвы с 30 мая до 24 июня прекращает курсировать поезд № 209/210 маршрута «Москва — Лабытнанги». Из Лабытнанги — со 2 по 27 июня. В дальнейшем возможна корректировка перевозок на этом направлении. Однако фирменный поезд №021Н/022Я «Лабытнанги — Москва» туда и обратно будет курсировать как и прежде — два раза в неделю.

С 14 апреля по 12 декабря перестаёт ежедневно курсировать поезд № 109/110 «Москва — Новый Уренгой». Он переходит на режим «через день». Из Москвы с 14 апреля по 30 мая поезд пойдет по чётным числам, из Нового Уренгоя с 17 апреля по 31 мая — по нечётным числам.

Поезд №126/125 маршрута «Новосибирск — Новый-Уренгой», ранее ходивший через день, с 15 апреля будет курсировать раз в четыре дня. Ближайший поезд из Новосибирска отправится 15 апреля, из Нового Уренгоя — 17 апреля.

С 17 апреля отменён поезд №310/309 маршрута «Новый-Уренгой — Пермь». Пассажирам обещают вернуть деньги за приобретённые билеты в полном объёме до 1 июня.