Новосибирск, , 13:27 — REGNUM Борьба с COVID-19 в России показала, что в отличие от других стран, в частности США и европейских государств, наше руководство предприняло превентивные меры, которые позволяют сдерживать распространение коронавирусной инфекции. В то же время часть населения, не ощущая всю остроту ситуации, не соблюдает необходимые меры предосторожности в виде самоизоляции, считая, что угроза сильно преувеличена, способствуя тем самым эскалации заражения. Так считает доцент кафедры экономики труда и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления Юлия Масалова.

«Важно отметить, что российская система здравоохранения, несмотря на имеющиеся недостатки, в сложнейших условиях демонстрирует высокую работоспособность, готовность оказать реальную помощь населению — в сравнении с другими странами. Например, в США люди оказались не только без работы и без средств к существованию, но и без медицинской страховки, что осложняет доступ к медицинским услугам, и даже если они будут оказаны, то в дальнейшем это обернётся огромными счетами, которые трудно будет оплатить.

Однако нельзя не отметить социальный ущерб, который наносит населению России сложившаяся эпидемиологическая ситуация, в частности оказывается отрицательное влияние на физическое (число заразившихся и умерших пациентов с короновирусом с каждым днём увеличивается), материальное (у значительного числа занятых в малом бизнесе и сфере услуг сократились или оказались близкими к нулю доходы) и моральное состояние людей (для отдельных граждан вынужденное «заточение», страх заражения и т.п. ощущения негативно сказываются в том числе и на психическом здоровье). Все эти проявления существенно снижают уровень благополучия в стране и качество жизни в целом.