Новосибирск, 13 апреля 2020, 13:27 — REGNUM Борьба с COVID-19 в России показала, что в отличие от других стран, в частности США и европейских государств, наше руководство предприняло превентивные меры, которые позволяют сдерживать распространение коронавирусной инфекции. В то же время часть населения, не ощущая всю остроту ситуации, не соблюдает необходимые меры предосторожности в виде самоизоляции, считая, что угроза сильно преувеличена, способствуя тем самым эскалации заражения. Так считает доцент кафедры экономики труда и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления Юлия Масалова.
«Православие»
Социальное последствие коронавируса — общее снижение качества жизни
«Важно отметить, что российская система здравоохранения, несмотря на имеющиеся недостатки, в сложнейших условиях демонстрирует высокую работоспособность, готовность оказать реальную помощь населению — в сравнении с другими странами. Например, в США люди оказались не только без работы и без средств к существованию, но и без медицинской страховки, что осложняет доступ к медицинским услугам, и даже если они будут оказаны, то в дальнейшем это обернётся огромными счетами, которые трудно будет оплатить.
Однако нельзя не отметить социальный ущерб, который наносит населению России сложившаяся эпидемиологическая ситуация, в частности оказывается отрицательное влияние на физическое (число заразившихся и умерших пациентов с короновирусом с каждым днём увеличивается), материальное (у значительного числа занятых в малом бизнесе и сфере услуг сократились или оказались близкими к нулю доходы) и моральное состояние людей (для отдельных граждан вынужденное «заточение», страх заражения и т.п. ощущения негативно сказываются в том числе и на психическом здоровье). Все эти проявления существенно снижают уровень благополучия в стране и качество жизни в целом.
Таким образом, важным социальным последствием текущей ситуации в стране, как и в мире в целом, можно считать общее снижение качества жизни, которое оценивается следующими показателями: состояние здоровья населения, степень удовлетворения жизненных потребностей, утрата благосостояния, резкое нарушение привычного уклада жизни, физические и моральные страдания и т. д.».
Очевидно, что эпидемия коронавируса будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России. Ожидается снижение показателей ВВП в текущем году. Остаются открытыми вопросы: какие отрасли и уровни экономии России пострадают от борьбы с коронавирусом прежде всего, что будет со средним и мелким предпринимательством? Каковы главные социальные последствия борьбы с эпидемией будут в России? Какие меры нужно принять уже сейчас, чтобы избежать тяжелых социально-экономических последствий для страны?