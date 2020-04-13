Москва, , 13:25 — REGNUM Российские банки ощутят кризис, который спровоцировала пандемия коронавирусной инфекции, в ближайшие полгода. Такие прогнозы сделал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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«Через три месяца примерно это уже будет чувствительно для банковской сферы, а через шесть — в полной мере», — заявил Кудрин в интервью телеканалу РБК.

Глава Счётной палаты РФ отметил, что сейчас в банковской системе накапливаются риски, но пока не ожидается, что они будут больше, чем в 2008—2009 годах или 2014 году. При этом он считает, что банкам может потребоваться государственная поддержка.

«Может быть, банкам надо будет добавлять капитал», — сказал Кудрин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» заявляли, что из-за нынешней ситуации с распространением нового типа коронавируса, а также падением цен на нефть потери российских банков могут составить 20−25% прибыли. Первым фактором, который ослабит банки, станет обесценивание ценных бумаг. По данным экономистов, только переоценка акций и облигаций может принести 200 млрд рублей потерь. При этом отмечает, что в нынешний период у банков есть запас прочности, которого не было в кризисные 2008 и 2014 годы.

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