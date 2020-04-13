Москва, , 13:11 — REGNUM Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти, заявил 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что эта сделка помогла избежать сползания нефтяных рынков к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в мае и июне сократит объем добычи нефти до уровня 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с условиями сделки ОПЕК+. Снижение добычи прежде всего обусловлено снижением спроса на нефть во всем мире.

Условия сделки ОПЕК+ о снижении объемов добычи сырой нефти будет действовать до конца апреля 2022 года, при этом предусмотрена возможность продления в декабре 2021 года.

Читайте также: Цены на нефть стабилизировались