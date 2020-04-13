Кострома, 13 апреля 2020, 13:06 — REGNUM На костромских предприятиях, возобновивших работу в условиях пандемии COVID-19, выявили 80 нарушений санитарного режима — передает корреспондент ИА REGNUM. Основная часть недочетов связана с «отсутствием контроля за состоянием здоровья работников».
Кроме этого, часть руководителей не организовали доставку сотрудников на предприятия служебным транспортом. О нарушениях стало известно по итогам проверки, проведенной сотрудниками Управления Управление муниципальных инспекций администрации города Костромы и УМВД.
Напомним, в начале апреля костромские предприятия и организации начали работать в целях «обеспечения стабильного функционирования экономики». По данным на 13 апреля в «реестр юридических лиц и ИП, деятельность которых не подлежит приостановлению в связи с введением режима повышенной готовности» вошли 135 предприятий региона. Соблюдение мер предосторожности на предприятиях контролирует Роспотребнадзор и муниципальные служащие. Деятельность организаций, игнорирующих требования, будет приостановлена до окончания снятия режима обязательной самоизоляции.
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