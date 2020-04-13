Бишкек, , 13:06 — REGNUM Из дополнительно выделенных 340 млн сомов (322,3 млн рублей) на борьбу с коронавирусной инфекцией истрачено около 183,4 млн сомов (173,8 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По имеющейся информации, в обсервации, а связи с пандемией коронавируса находятся свыше 1,1 тысячи киргизстанцев.

Изначально на домашнем карантине по всей республике было свыше 53,7 тысячи человек. Из них более 20,4 тысячи уже выписаны, а остальные продолжают находиться дома, но под наблюдением врачей.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии уже выявили 419 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, в том числе 79 медиков. От осложнений, вызванных коронавирусом, в республике скончались пять человек, а еще 67 киргизстанцев излечились.