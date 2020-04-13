Москва, , 13:05 — REGNUM

Предприниматели активно участвуют в работе региональных штабов по противодействию распространению коронавируса и по борьбе с последствиями эпидемии, и в нынешних сложных условиях бизнесмены демонстрируют готовность помогать и согражданам, и друг другу, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 13 апреля, руководитель оперативного штаба «Деловой России» по защите бизнеса Нонна Каграманян.

« Мы в «Деловой России» с самого начала режима самоизоляции перешли на удаленный формат работы. Членов организации мы на наших информационных платформах в круглосуточном режиме оперативно информируем о всех решениях властей и обо всех изменениях, чтобы предприниматели могли как можно быстрее перестраивать свою работу. У бизнесменов, конечно, постоянно возникает много вопросов, они должны получать оперативные данные об изменениях и о возможностях для работы.

В регионах члены нашей организации участвуют в работе местных оперативных штабов ‑ и предлагают те изменения и меры, в которых сейчас заинтересован бизнес. В частности, в формировании списков системообразующих предприятий.