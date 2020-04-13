Москва, 13 апреля 2020, 13:04 — REGNUM Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») призвал в кризис не экономить на гражданах и поддерживать спрос.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует рост безработицы. По его оценкам, число безработных к концу 2020 года вырастет с 2,5 млн более чем в три раза — до 8 млн человек.
Спрос позволит восстановиться наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям, речь идет о сфере услуг, торговле, туризме.
«Поэтому необходимо было бы обратить внимание прежде всего на поддержку граждан — как можно более широкую. Это бы помогло продержаться и тем, кто теряет работу, и обеспечило бы поддержку малому и среднему бизнесу, позволяя ему сохраниться в тяжелых условиях вынужденного простоя. Нельзя экономить на людях. Нельзя сидеть на деньгах, когда без них задыхается экономика», — отметил Тумусов в Facebook.
Если сэкономить сейчас, в будущем придется потратить куда больше, заключил он.
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