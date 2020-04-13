Москва, , 13:01 — REGNUM Странам ОПЕК+ удалось заключить новый пакт о сокращении добычи. Сделка начала обсуждаться еще 9 апреля, но прийти к соглашению стороны смогли только 12 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«По итогу страны ОПЕК+ должны сократить добычу на 9,7 млн б/с в мае-июне, а ряд стран таких как: США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие должны снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки. Общий объем, который должен быть абсорбирован с рынка — 15 млн б/с.

Соблюдение достигнутых договоренностей сможет обеспечить стабильность на нефтяном рынке. Поэтому текущий уровень $30 за баррель станет базой для потенциального роста. В рамках краткосрочного восходящего тренда следующей целью станет уровень $36,40 за баррель.

После заключения нового нефтяного пакта фокус внимания инвесторов постепенно сместится в сторону прогнозирования глубины падения мировой экономики, чтобы оценить объем падение спроса на нефть.

Аналитики дают оценку, что из-за пандемии коронавируса спрос может упасть в диапазоне 20 — 40 млн б/с. Соответственно фактических цифр будет формироваться динамика не нефтяном рынке», — полагает эксперт.

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