Москва, , 13:18 — REGNUM Меры поддержки правительства РФ на фоне экономического кризиса касаются только малого бизнеса и обходят стороной средний и крупный. Об этом 13 марта заявил основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов на онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас МСП и так максимально поддержаны. Они работают на патентах, и это само по себе огромная помощь. И то, что сейчас предлагают, мне кажется, это полный перебор. В Москве 768 тысяч компаний микро и малого бизнеса, 290 тысяч ИП, и за последний месяц на 2 тысячи ИП увеличилось. Больше 250 тысяч ИП работают без сотрудников. Они ушли от налогов, социальных взносов, а теперь мы будем помогать им? Этим людям и также уже дали запредельные льготы. Средние компании, крупные компании помощью обделены. У меня в штате пять тысяч сотрудников, и у меня еще ни одной льготы, хотя мне надо платить зарплату пяти тысячам сотрудников», — сказал Павлов.

Предприниматель рассказал, что 2019 году с оборота его сети магазинов в 27 млрд рублей налогов было уплачено 6 млрд, а чистая прибыль составила менее одного процента — 200 млн. Подобное положение дел приведет к тому, что на рынке обуви появится много контрафакта, — ведь издержки крупных игроков растут, что делает более рентабельным теневой рынок.

«В России скоро не останется крупных российских игроков. А на малом бизнесе Россия не выживет. Экономика России будет расти, когда будет расти крупный и средний бизнес, особенно производственный», — заявил Павлов.

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