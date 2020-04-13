Токио, , 12:36 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представит модель Harrier четвертого поколения в июне 2020 года. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Авто построят на новой модульной платформе GA-K (одна из модификаций «тележки» TNGA). Дизайн модели также получит кардинальные изменения.

Новый Harrier станет гораздо брутальнее и агрессивнее по сравнению со своим предшественником. Внешний вид машины будет иметь множество заостренных линий на кузове.

Внутри автомобиля появятся модернизированная «приборка» и огромный тачскрин мультимедийной системы. Центральная консоль выполнена в форме седла. Салон отделан более дорогими материалами.

Отдельно стоит отметить, что у нового Toyota Harrier появилась панорамная крыша с электролюком.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте 2020 года в РФ было продано 12 587 машин бренда Toyota, что на 36,5% больше, чем в марте 2019 года.

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