Ташкент, , 12:30 — REGNUM Ослабление курса национальной валюты Узбекистана — сума по отношению к доллару связано со снижением активности на внутреннем валютном рынке, сообщили 13 апреля в пресс-службе Центрального банка республики.

В финансовом регуляторе пояснили, что ограничительные меры в Узбекистане и в других странах замедлили торговлю и объем инвестиций. В итоги сократился импорт и экспорт, что, в свою очередь, повлияло на снижение активности валютного рынка в Узбекистане.

Объем экспортных поступлений в марте уменьшился на 10%, денежные переводы в республику сократились на 23%. На этом фоне наблюдается рост спроса иностранной валюты среди населения.

Отметим, 13 марта курс доллара США в Узбекистане составляет 9762 сума. Это на 2,7% больше, чем в начале года и на 1,8% больше, чем в начале апреля.

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