Вашингтон, 13 апреля 2020, 12:14 — REGNUM В штате Калифорнии (США) выставили на продажу нестандартный внедорожник Ford B-100, предназначенный для перевозки десяти человек. Объявление о продаже размещено на сайте Modesto Craigslist.
«Вы нигде в США не найдёте такого автомобиля», — уверяет владелец десятиместной модели.
Он добавил, что на авто имеются все необходимые документы.
Внедорожник имеет одну дверь со стороны водителя и две большие двери на другой стороне. Эта компоновка очень похожа на решение в японском внедорожнике Toyota FJ Cruiser. Для пассажиров в машине предусмотрены три ряда кресел.
Отмечается, что изначально автомобиль был предназначен исключительно для мексиканского авторынка.
В движение Ford B-100 приводит мотор V8, работающий с задним приводом и 4-скоростной механической трансмиссией.
Владелец оценил редкий B-100 в 12 тыс. долларов (около 885 тыс. рублей).
Ранее стало известно, что тюнинг-ателье Arctic Trucks из Исландии представило версию пикапа Ford F-150 для самых жестких условий эксплуатации. Авто оснащено 3,5-литровым мотором Ford EcoBoost V6 с двумя турбинами.
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