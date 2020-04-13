Вашингтон, , 12:14 — REGNUM В штате Калифорнии (США) выставили на продажу нестандартный внедорожник Ford B-100, предназначенный для перевозки десяти человек. Объявление о продаже размещено на сайте Modesto Craigslist.

«Вы нигде в США не найдёте такого автомобиля», — уверяет владелец десятиместной модели.

Он добавил, что на авто имеются все необходимые документы.

Внедорожник имеет одну дверь со стороны водителя и две большие двери на другой стороне. Эта компоновка очень похожа на решение в японском внедорожнике Toyota FJ Cruiser. Для пассажиров в машине предусмотрены три ряда кресел.

Отмечается, что изначально автомобиль был предназначен исключительно для мексиканского авторынка.

В движение Ford B-100 приводит мотор V8, работающий с задним приводом и 4-скоростной механической трансмиссией.

Владелец оценил редкий B-100 в 12 тыс. долларов (около 885 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что тюнинг-ателье Arctic Trucks из Исландии представило версию пикапа Ford F-150 для самых жестких условий эксплуатации. Авто оснащено 3,5-литровым мотором Ford EcoBoost V6 с двумя турбинами.

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