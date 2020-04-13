Москва, , 12:11 — REGNUM Во время кризисов 2008—2009 и 2014 годов многие эксперты или говорящие головы, как их называют, говорили, что 90-е возвращаются. Напомним, в 90-е экономика России упала в два раза, а гиперинфляция уничтожила все сбережения. В 2009 и 2014 годах, конечно, Россия отделалась легким испугом. Однако нынешняя ситуация, действительно, не намного лучше 90-х, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«С той лишь разницей, что счетам российским гражданам в крупных банках и инвестициям в «голубые фишки» вряд ли серьезно что-то угрожает. То есть средний класс свои сбережения не потеряет.

Однако массовой безработицы и урезания зарплат не избежать. И через несколько месяцев, когда закончатся продовольственные запасы и текущий наличный кэш, Россию ждет много невеселого.

Что можно сделать в текущей ситуации? Кто-то предлагает пойти по пути Голландии, легализовав легкие наркотики и жриц любви. Кто-то использовать опыт США 30-х годов прошлого века — массовые общественные работы.

Однако думаю, современной буржуазной России это вряд ли подходит. Остается надеяться на снятие режима самоизоляции и перезагрузку экономики. Чем быстрей это произойдет, тем лучше. Надо понимать, что это напрямую зависит от ситуации с коронавирусом, ведь на другой чаше весов жизни людей», — считает эксперт.

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