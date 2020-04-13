Ханой, , 12:05 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Display приостановила работу части завода, расположенного во вьетнамском городе Бакнинь, из-за заражения коронавирусом одного из сотрудников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, производственная часть завода продолжает работать, поскольку заражённый сотрудник работал в отделе контроля качества.

Отмечается, что компания закрыла здание, отвечающее за контроль качества, начала карантинные работы в других помещениях и автобусах, а также изолировала работников, контактировавших с заражённым.

По состоянию на 13 апреля, во Вьетнаме зафиксировано 262 случая заражения коронавирусом.