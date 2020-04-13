Москва, , 11:56 — REGNUM В настоящее время экономику России не спасти одними отсрочками и кредитными каникулами — предприятиям нужны прямые субсидии государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он ответил на вопрос о том, что могли бы сделать власти РФ для того, чтобы избежать тяжёлых социально-экономических последствий, вызванных борьбой с распространением коронавируса.

«Нам надо рискнуть некоторым ростом инфляции и общим падением реальных доходов в связи с ней, но при этом избежать волны массовых банкротств и резкого падения доходов, — сказал Колганов. — Только отсрочками эта проблема не решается. Нужная прямая помощь. Я думаю, что пока инфляция не достигнет двузначных величин, это вполне терпимо. То есть до 10%. Однако я думаю, что наш Центральный банк к этому не готов. У него другая позиция. У него политика таргетирования инфляции. Они не хотят рисковать инфляционными издержками. Но прямые государственные капиталовложения, стимулирующие экономический рост, просто необходимы. Сейчас риск обвала производства выше, чем риск развития инфляции».

При этом Колганов подчеркнул, что властям РФ нет необходимости прибегать к дополнительной денежной эмиссии, так как резервы страны достаточны велики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский заявил, что в России количество судебных дел о личных и корпоративных банкротствах, разводах и трудовых спорах увеличится после отмены режима полной изоляции.

https://regnum.ru/news/2914617.html

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