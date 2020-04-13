Москва, 13 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В настоящее время экономику России не спасти одними отсрочками и кредитными каникулами — предприятиям нужны прямые субсидии государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он ответил на вопрос о том, что могли бы сделать власти РФ для того, чтобы избежать тяжёлых социально-экономических последствий, вызванных борьбой с распространением коронавируса.
При этом Колганов подчеркнул, что властям РФ нет необходимости прибегать к дополнительной денежной эмиссии, так как резервы страны достаточны велики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский заявил, что в России количество судебных дел о личных и корпоративных банкротствах, разводах и трудовых спорах увеличится после отмены режима полной изоляции.
https://regnum.ru/news/2914617.html
Читайте ранее в этом сюжете: Доходы граждан РФ упали на 17-18% – эксперт о последствиях эпидемии