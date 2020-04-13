Москва, , 11:53 — REGNUM Глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») ожидает в мае роста числа обращений граждан о банкротстве, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

«В мае наступит большое количество обращений по банкротству», — отметил Николаев.

Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, упрощающий процедуру банкротства для физлиц, во втором чтении. Поступило большое количество поправок, в том числе от правительства.

«Непростой законопроект, мы в принципе не понимаем, как это будет действовать», — дал оценку Николаев.

Он допустил, что Госдума может вернуться к доработке инициативы в мае.

Вместе с тем в России в качестве одной из мер защиты компаний с апреля на полгода введен мораторий на банкротства, как юрлиц, так и физлиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет рекомендовал Госдуме упрощенные варианты банкротства физлиц