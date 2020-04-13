Москва, , 11:51 — REGNUM Компания Citroen снизила стоимость на автомобиль Citroen C4 в РФ на 10 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

ПО данным журналистов, доступнее стали все комплектации седана за исключением базовой версии (Live), стоимость которой составляет 1 049 000 рублей. Следующая комплектация Feel теперь стоит 1 133 000 рублей. Эта версия оснащается двигателем на 1,6 л мощностью 114 л. с. и агрегатируется с МКПП. А вот конфигурация с «автоматом» стоит 1 233 000 рублей.

Топовая конфигурация Shine теперь стоит от 1 349 000 до 1 496 000 рублей.

Ранее компания Citroen повышала стоимость своих машин на российском авторынке в марте текущего года. Тогда подорожание составило 50−70 тыс. рублей.

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