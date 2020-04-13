Нур-Султан, , 11:49 — REGNUM Курс доллара США в Казахстане составил 427,25 тенге по итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE 13 апреля, сообщается на официальном сайте биржи.

По сравнению с предыдущей сессией национальная валюта Казахстана укрепилась на 3,78 тенге. После падения в марте почти до 450 тенге за доллар казахстанская валюта продолжает укрепляться на фоне небольшого роста цен на нефть.

Отметим, c 30 марта 2020 года в Алма-Ате и Нур-Султане закрыли все обменные пункты. В настоящее время в Чимкенте доллар США покупают в среднем за 425,75 тенге, продают — за 428,38 тенге.