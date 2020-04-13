Улан-Удэ, , 11:49 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил «четвёртый пакет» республиканских мер поддержки экономики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, президент Владимир Путин дал регионам полномочия по дополнительной поддержке бизнес.

«Мы просчитали все свои возможности и решили, что можем снизить ставки по некоторым видам «республиканских» налогов», — отметил глава.

В рамках очередного пакета на 90% будет снижена базовая доходность по патентной системе налогообложения для малых предприятий. В отраслях экономики, наиболее пострадавших от мер по борьбе с коронавирусом, предпринимателям сократят наполовину ставку по ЕНВД (с 15% до 7,5%).

Кроме того, принято решение докапитализировать республиканский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства на 100 млн рублей. Деньги пойдут на микрозаймы мелким предпринимателям по льготной ставке.

Напомним, ранее депутаты регионального парламента заявили, что бизнес республики переживает острейший экономический и социальный шок. По их словам, как сообщало ИА REGNUM, ситуация грозит ростом безработицы, сокращением налоговых поступлений и банкротством предприятий.

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