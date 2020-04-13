Уфа, , 11:43 — REGNUM Парикмахерские и салоны оптики возобновят свою работу в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров на совещании в правительстве региона.

При этом, глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение уточнить список парикмахерских и требования к их работе.

«Если оптика, значит это только оптика <…> очень ограничено», — заявил глава региона.

Он также отметил, что ситуация в стране и в Башкирии говорит о том, что сейчас время наоборот сокращать, но поскольку люди просят, нужно их открыть, но под очень жесткими условиями.

Андрей Назаров отметил, что в Башкирии будут закрывать те предприятия, которые нарушают санитарные нормы. Так, на прошлой неделе во время проверок ломбардов, продуктовых магазинов были выявлены нарушения, поэтому эти объекты были закрыты. Некоторые магазины устранили нарушения, поэтому им разрешено открыться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявлены 107 граждан инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

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