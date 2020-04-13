Москва, , 11:37 — REGNUM Комитет Госдумы по собственности рекомендует нижней палате парламента принять законопроект об упрощенном банкротстве физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Ко второму чтению подготовлены поправки. Так, банкротство физлиц кроме как по суду может пойти двумя путями, в частности, процедура будет доступна не только через арбитражных управляющих, но и через нотариусов и МФЦ.

Упрощенный порядок банкротства будет доступен тем, у кого есть постоянные долги в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Предполагается еще один вариант банкротства — для людей, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, для них предусмотрена нижняя планка в 50 тыс. рублей.

Что касается стоимости банкротства, то если обращение будет через суд или нотариусов, то цена составит 3 тыс. рублей, если через МФЦ — бесплатно для должника, но уже должно пройти исполнительное производство.

«Сразу хочу сказать: много споров было относительно того насколько широкое или узкое горлышко должно быть к допуску к процедуре банкротства, и сейчас у нас очень сложная ситуация. Но мы должны понимать, что эта ситуация не будет вечной. Поэтому одна из задач, которую мы преследовали и хотим решить, чтобы у нас было два условия: первое — для постоянного режима и второе — чтобы была возможность принять определенные меры в ситуациях, аналогичных нынешней», — пояснил глава комитета Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»).

В ходе дискуссии возникали опасения, что банкротством можно будет воспользоваться в мошеннических целях.

Комитет предлагает Совету Думы вынести законопроект на обсуждение нижней палаты парламента 14 апреля.

Госдума в феврале приняла в первом чтении законопроект, вводящий порядок внесудебного признания гражданина банкротом. Согласно законопроекту, сопровождение внесудебного порядка банкротства гражданина предлагается возложить на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям.

Сейчас процедурой личного банкротства должник может воспользоваться только тогда, когда его долг превышает 500 тыс. рублей.

Отметим, что в России на фоне коронавируса вводится мораторий на банкротства физлиц.

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