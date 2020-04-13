Кейптаун, , 11:37 — REGNUM Африканский союз (АС) назначил бывшего руководителя Credit Suisse Тиджана Тиама и нескольких других высокопоставленных лиц специальными посланниками для привлечения международной поддержки, чтобы помочь континенту справиться с экономическим воздействием пандемии коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В группу посланников, которую создал председатель Африканского союза президент ЮАР Сирил Рамафоса, также вошли бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, бывший министр финансов ЮАР Тревор Мануэль и Дональд Каберука, бывший президент и председатель Африканского банка развития.

Посланникам будет поручено «заручиться быстрой и конкретной поддержкой», обещанной G20, Европейским союзом и другими финансовыми институтами, говорится в заявлении АС.

«Эти учреждения должны поддерживать африканские экономики, которые сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, с помощью комплексного пакета стимулирования экономик стран Африки, включая отсрочку выплат по долгам и процентным платежам», — заявил Рамафоса.