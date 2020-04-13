Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Эпидемии, подобные происходящей в настоящее время, будут происходить с периодичностью в 20 лет, считает создатель компании Microsoft Билл Гейтс. Об этом сообщает газета Financial Times.

По мнению Гейтса, условием для быстрого распространения коронавируса стали недостаточно защищенные от его проникновения границы между государствами и большая подвижность современного человечества. Основной акцент в своем заявлении известный предприниматель сделал на финансовых потерях от эпидемии.

Билл Гейтс «Если бы мировые лидеры и законодатели оказались должным образом подготовлены к ситуации, расходы на предотвращение кризиса могли бы быть ниже на многие триллионы долларов. В будущем правительства должны держать наготове диагностические инструменты, обширные библиотеки антивирусов и системы раннего оповещения».

Одним из важных последствий эпидемии Гейтс назвал углубление социального расслоения, которое будет вызвано невозможностью поддерживать достаточный уровень образования при удаленном методе обучения школьников, что затронет в первую очередь учащихся из бедных семей. А борьба с последствиями этой вспышки коронавируса будет продолжаться, по мнению Гейтса, до 2021 года.