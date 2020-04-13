Вашингтон, 13 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Эпидемии, подобные происходящей в настоящее время, будут происходить с периодичностью в 20 лет, считает создатель компании Microsoft Билл Гейтс. Об этом сообщает газета Financial Times.
По мнению Гейтса, условием для быстрого распространения коронавируса стали недостаточно защищенные от его проникновения границы между государствами и большая подвижность современного человечества. Основной акцент в своем заявлении известный предприниматель сделал на финансовых потерях от эпидемии.
Одним из важных последствий эпидемии Гейтс назвал углубление социального расслоения, которое будет вызвано невозможностью поддерживать достаточный уровень образования при удаленном методе обучения школьников, что затронет в первую очередь учащихся из бедных семей. А борьба с последствиями этой вспышки коронавируса будет продолжаться, по мнению Гейтса, до 2021 года.