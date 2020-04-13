Самара, , 11:19 — REGNUM Число граждан в Самарской области, инфицированных коронавирусной инфекцией, увеличилось до 29 человек. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

Эти данные актуальны по состоянию на 13: 45 часов 13 апреля. Отмечается, что 14 пациентов выписаны по выздоровлению.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировано пять новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них четыре случая выявлены в Самаре и один случай — в Волжском районе. При этом два человека обнаружены из круга контактных лиц, а два жителя вернулись из Турции и ОАЭ, еще один выявлен по заболеванию пневмонией.

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