Пермь, , 11:30 — REGNUM В России от кризиса, который вызван пандемией коронавирусной инфекции, пострадали все отрасли, но в большей степени малый бизнес (общепит, торговля непродовольственными товарами, сфера оффлайн услуг). Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM член комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко.

«При этом, федеральные власти на данный момент фактически переложили поддержку малого бизнеса на плечи регионов, и те справляются как могут. А могут они, в основном, только применять налоговые льготы. Для прямой поддержки малого бизнеса нужна помощь федерального центра», — считает Григоренко.

Он отметил, что, прежде всего, речь идет хотя бы о частичных компенсациях работодателям. Москва сейчас согласовывает с регионами эту самую помощь. Но судя по озвученным для Пермского края цифрам (276 млн рублей), она будет небольшой.

«Отдельная история с самозанятыми, которые в итоге оказались брошенными. Словом, малый и средний бизнес оказался в сложной ситуации. Он, конечно, выживет, но с такими потерями, которые предстоит восстанавливать годами. И этот срок очень сильно зависит, кроме господдержки, от сроков завершения режима самоизоляции. Закончится он, и малый бизнес начнет оживать, а продлится дольше — срок восстановления увеличится», — сказал пермский депутат.