Москва, , 11:10 — REGNUM Следом за швейными фабриками, которые на фоне пандемии коронавируса переориентировались на шитьё дефицитных медицинских масок, новый продукт стали предлагать и страховые компании. Страховку при рисках, связанных с постановкой диагноза «COVID-19», готовы продать минимум за 1,6 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Событие признается страховым случаем, если вирусное заболевание («Коронавирусная инфекция COVID-19 — атипичная пневмония — нового типа (штамм SARS-CoV-2)»), следствием которого оно явилось, фактически произошло, впервые диагностировано в период действия страхового полиса», — заявляется в уточнениях к продукту.

По страховке есть ограничение. Застраховать готовы граждан только в возрасте до 65 лет. Электронный полис выдаётся на один год и действует только в России. Стоимость «семейного продукта» в зависимости от количества застрахованных варьируется от 1690 до 5 690 рублей. К примеру, по минимальной страховке в случае наступления страховых случаев предполагаются следующие выплаты: установление диагноза — 10 тыс. рублей, госпитализация, за каждый день нахождения в больнице, — от 2 до 50 тыс. рублей, смерть — 1 млн рублей, но не более 500 тыс. рублей на одного застрахованного. При этом максимальная выплата по страховке «СтопВирус» в случае смерти — 2 млн рублей, но не более 1 млн рублей на одного застрахованного.

Примечательно: страховым будет считаться случай, наступивший после заключения договора страхования, но при этом нигде нет указания, как потенциальных клиентов будут проверять на отсутствие заражения до этого. Более того, страховка оформляется удалённым способом. Не будет ли это тем самым аргументом, на основании которого в возмещении будут отказывать?

В соцсетях уже высказывают мнение, что появление нового страхового продукта — это своего рода сигнал, ведь, как известно, в убыток страховые компании не работают.

Напомним, на утро 13 апреля 2020 года в мире зарегистрировано 1 млн 851 тыс. 417 подтверждённых случаев, что на 4% больше, чем за сутки до этого. В России на эту же дату подтвердили 18 328 случаев в 82 регионах. Умерли 148 человек, 147 выздоровели.