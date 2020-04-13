Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области определён размер дополнительных выплат, которые получат медицинские работники в условиях распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Уточняется, что из региональной казны на дополнительную поддержку врачей и медсестёр, занятых в первичном звене здравоохранения, выделено свыше 132 млн рублей. В течение трёх месяцев врачи будут получать надбавку в размере 10 тыс. рублей, медсёстры — 5 тыс. рублей ежемесячно.

ИА REGNUM напоминает, что решение о стимулирующих выплатах медикам было принято в конце марта. Затем профильным ведомствах было дано поручение проработать вопрос о надбавке для персонала, вступившего в борьбу с коронавирусом.

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