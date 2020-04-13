Рига, , 10:52 — REGNUM Цены на говядину в Латвии в течение года упали на 3,3%. Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные департамента рынков и прямой поддержки министерства сельского хозяйства Латвии.

По данным ведомства, цена за 100 кг говядины в стране в феврале равнялась 228 евро. Это на 18,6% ниже, чем в среднем в ЕС, где 100 кг говядины стоили 280 евро.

Отмечается, что на 2,6% снизились в феврале в Латвии и цены на телятину — 230 евро за 100 кг. Это на 37,8% меньше, чем в среднем в Европе, где телятина стоит 370 евро за 100 кг.

При этом производство мяса в Латвии сократилось в течение 2019 года на 6,9%.