Сеул, , 10:53 — REGNUM В феврале 2020 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи вырос на 1,1%, до $16 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, экспорт мобильных телефонов вырос 11,3%, до $1,02 млрд благодаря выходу таких смартфонов как Galaxy Z Flip и Galaxy S20, экспорт компьютеров и периферийных устройств — на 77,6%, до $1,23 млрд, накопителей SSD — на 176,9%, до $850 млн.

Экспорт полупроводниковых систем вырос на 32,9%, до $2,66 млрд, однако экспорт полупроводниковой памяти, напротив, сократился на 13,5%, до $5,66 млрд. Экспорт дисплеев также сократился на 4,4%, до $1,64 млрд.

В феврале текущего года импорт информационно-коммуникационных технологий составил $9,44 млрд, а торговый баланс — $6,57 млрд.