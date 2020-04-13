Оренбург, , 10:48 — REGNUM В Оренбургской области в Законодательное собрание внесен законопроект, который предусматривает льготную ставку транспортного налога для предпринимателей, которые оказывают услуги по регулярной автобусной перевозке пассажиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатива направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Проектом закона предлагается снизить на 25% сумму транспортного налога, подлежащего уплате индивидуальными предпринимателями, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющими деятельность по организации регулярных перевозок пассажиров, в отношении автобусов.

«Принятие данного проекта закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, но повлечет выпадающие доходы в сумме не более 8,4 млн рублей», — готовится в пояснительной записке к законопроекту.