Москва, , 10:45 — REGNUM По рублю на прошлой неделе прошли хорошие новости, заявила корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая.

«После интенсивных, почти десятичасовых переговоров между странами, входящими в ОПЕК и не входящими в него, обсуждалась ситуация на рынке и те меры, которые необходимо принять в условиях существенного падения спроса и переизбытка на рынке, затоваривания хранилищ.

Принято общее решение, что страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на два месяца (май и июнь 2020 года). Затем нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Это соглашение сроком на два года.

Это, безусловно, хорошо для рубля, но только в среднесрочной перспективе. Если говорить краткосрочно, то для рубля ничего не поменялось. В связи с коронавирусом идет падение экономики, простой производства, а значит, позитивной динамики пока можно не ждать.

К тому же эффект от сделки по нефти придет не сразу. Хранилища уже заполнены, а значит, должно пройти время, пока эффект от договоренностей будет ощутим.

Рассматривая валютную пару доллар/рубль в перспективе на текущую неделю, можно ожидать роста доллара по отношению к отечественной валюте. После укрепления рубля на прошлой неделе, в ближайшее время возможно небольшое ослабление.

В случае, если рубль преодолеет отметку в 74,70, то перспектива роста американской валюты составит до 79,18 рубля за доллар», — считает эксперт.

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