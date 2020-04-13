Тюмень, , 10:42 — REGNUM В Тюменской области предприниматели с 13 апреля могут пожаловаться в прокуратуру на незаконные действия властей в условиях распространения коронавируса. В ведомстве работает горячая линия по вопросам поддержки бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

В Тюменской области действует ряд ограничений по осуществлению предпринимательской деятельности в период пандемии коронавирусной инфекции. Местами бизнесмены сталкиваются с неправомерным вмешательством в их деятельность, незаконными штрафами и административным давлением со стороны органов власти.