Москва, , 10:50 — REGNUM Механизм ваучера предлагает ввести в правовое поле Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Такая инициатива направлена первому вице-премьеру Андрею Белоусову в отношении денег за отменённые на фоне пандемии рейсы, пишет 13 апреля «Коммерсантъ».

В АЭВТ полагают, что перевозчики должны получить возможность официально зачислять деньги за несостоявшийся рейс в счет будущих полётов. Таким образом авиакомпании можно защитить от банкротства в условиях прекратившихся из-за коронавируса международных перевозок.

В ассоциации предлагают внести изменения в Воздушный кодекс и другие документы. Тогда компании смогут вместо возврата денег предлагать пассажирам новую дату вылета и рейс «в пределах стоимости подлежавшей возврату провозной платы». Распространить поправки предложено на рейсы до конца 2020 года.

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