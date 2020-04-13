Москва, , 10:36 — REGNUM Дополнительные меры поддержки российских семей, призванные смягчить последствия эпидемии коронавируса, член комиссии по социальной поддержке населения, пенсионному и социальному страхованию Общественного совета Министерства труда, главный эксперт Института социальной политики ВШЭ Александр Спивак считает достаточно существенными. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM то, что было озвучено президентом России Владимиром Путиным в своём третьем за последние две недели телеобращении, он отметил:

«Меры достаточно существенные. Тут нужно сказать, что они являются не заменяющими те, которые были раньше, а дополнительные — дополнительные к тем пособиям, которые уже выплачивались достаточно длительное время, к материнскому капиталу, который президент анонсировал в начале 2020 года.

И сейчас, в связи с кризисной ситуацией, тем, кто теряет работу, помимо увеличенного пособия по безработице, будет выплачиваться определённая сумма — по три тысячи рублей на каждого ребёнка. И на детей до трёх лет, мамам, которые имеют материнский капитал, будет выплачиваться по пять тысяч рублей. То есть, государство воспринимает это, как совокупную возможность помощи: когда люди теряют работу, они сразу несколько пособий могут получить. И если имеют детей — то больше пособий.

Соответственно целом эта сумма для большинства, как мне кажется, достаточно ощутима, но сказать, что она решит материальные проблемы всех в этой ситуации, естественно очень сложно. Я специально анализом не занимался, но уверен, что ним нужно заниматься, сравнивая и возможности государственного бюджета, и те меры, которые принимаются. Я осознаю, что уровень национального благосостояния, уровень тех ресурсов, которые наше государство может потратить в этой ситуации, он всё-таки, на мой взгляд, меньше, чем у очень крупных мировых экономик.

К тому же есть опасения, что кризис не закончится на этой неделе или через месяц. И, вероятно, существует некоторый уровень осторожности, что могут возникнуть дополнительные потребности в помощи. Когда окажется, что последствия для экономики достаточно серьёзные, всё-таки понадобятся ещё какие-то ресурсы. И я понимаю, что скорее всего, это не все меры, которые объявлены. По крайней мере, сегодня говорилось о том, что для поддержки бизнеса ещё будут что-то на этой неделе предпринимать, не исключено, что и для людей что то будет сделано».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин был вынужден уже трижды обращаться к нации. Его выступления касались мер поддержки всех граждан, семей с детьми, а также — здравоохранения, бизнеса и экономики в целом.

Также было заявлено о необходимости продления нерабочих дней по 30 апреля включительно. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию «Коронавирус в России: проверка на прочность».