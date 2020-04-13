Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Соглашение о сокращении добычи нефти, достигнутое Организацией стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и некоторыми другими крупными нефтедобывающими странами, известными как ОПЕК+, позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетической отрасли США. Об этом заявил генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс, сообщает агентство Bernama.

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По его словам, это «важное соглашение, которое будет способствовать повышению стабильности на энергетических рынках в интересах как американских потребителей энергии, так и производителей». Соммерс полагает, что долгосрочный спрос на нефть и природный газ во всем мире остается высоким. При этом он подчеркнул, что для энергетической отрасли США в ближайшие недели и месяцы «останутся значительные проблемы».

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«Мы приветствуем сегодняшнее объявление о согласии других стран — производителей последовать примеру мирового рынка […] и сократить предложение, чтобы привести его в соответствие с более низким спросом на энергию в результате пандемии», — говорится в заявлении Соммерса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ОПЕК+ договорились сократить объём нефтедобычи в мае — июне на 10 млн баррелей в сутки.

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