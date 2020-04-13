Красноярск, , 10:31 — REGNUM Ряд отраслей уже продемонстрировал способность перейти на дистанционное обслуживание в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков, отвечая на вопрос о том, какие последствия для экономики России будет иметь эпидемия коронавируса.

«Стоит отметить, что уже в 2019 году положительная динамика отраслей в составе ВВП наблюдалась по таким направлениям как финансовая и страховая деятельность (сразу почти на 10%, имея долю в ВВП России 4,3%); информация и связь увеличились на 1,8%, имея 2,5% в общей системе доходов страны; оптовая и розничная торговля — на 1,7%, имея аж 14% в структуре доходов России; культура, спорт и развлечения — на 1,8%, имея в 2019 году долю в ВВП 1%. Данные отрасли как будто интуитивно пошли вверх, но самое главное то, что они могут продолжать расти даже в период принятия решения об изоляции граждан на карантин, так как, полностью или частично, их содержание конвертируемо в дистанционною сферу. И финансы, и страховка, культура и развлечения, торговля, в том числе и оптовая, уже продемонстрировали способность перейти на дистанционное обслуживание. Не говоря про роль информатизации и связи — она эволюционно будет возрастать, сама среда будет толкать её к развитию, чтобы выжить», — подчеркнул Василий Никуленков.

По его словам, падение в 2019 году уже показали административные услуги:

«Вероятно, их доля и будет снижаться, так как в условиях непредсказуемости лучшие навыки, «креативность для выживаемости», как раз демонстрирует бизнес и общество, но не администрация. Её задача — просто поддерживать все инициативы и охранять нас!«

Василий Никуленков отметил, что здравоохранение и «социалка», которые снизились на 2%, вероятно, снова начнут расти:

«Спрос на эти услуги в сложившихся условиях возрастает в разы!«

»Что касается операций с недвижимостью, в 2020 году будет рост в связи с необходимостью граждан инвестировать накопления в недвижимость, плюс эта сфера перестраивается на онлайн обслуживание. Ясно, что могут пострадать добывающая и обрабатывающая сферы, которые занимают до трети ВВП, но с учётом замещения другими растущими отраслями ВВП страны почти сбалансируется и упадёт не более чем на 5−7%», — подытожил Василий Никуленков.

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