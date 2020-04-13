Оренбург, , 10:31 — REGNUM В Оренбургской области Сбербанк выдал первые льготные кредиты малому и среднему бизнесу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Беспроцентные кредиты по госпрограмме на выплату заработной платы выданы двум предприятиям. Их деятельность включена в список сфер, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Одно предприятие предоставляет бытовые услуг населению, второе работает в физкультурно-оздоровительной сфере.

«Благодаря полученным средствам компании смогут обеспечить непрерывную деятельность своего предприятия и стабильную оплату труда», — сказал управляющий Оренбургским отделением Сбербанка Дмитрий Гордеев.

Стоит отметить, что кредит под 0% является целевым и выдается только на заработную плату и связанные с ней платежи.