Ташкент, , 10:24 — REGNUM Торговое представительство США поможет Узбекистану вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

12 апреля представители министерства провели переговоры с помощником торгового представительства США по делам Южной Азии и Туркестана К. Уилсоном. Узбекистанская сторона представила результаты работы по вступлению в ВТО.

Уилсон, в свою очередь, порекомендовал использовать ограничительные меры и отмену мероприятий ВТО в Женеве для тщательной подготовки к заседанию рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2019 года министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пообещал помочь Узбекистану вступить в ВТО. Глава МИД сказал, что готов оказать содействие во время переговоров.

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