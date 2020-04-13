Якутск, , 10:24 — REGNUM Регионам России следует закрыть вокзалы, порты и аэропорты, выставить кордоны на дорогах, часть заработной платы депутатов и чиновников направить на борьбу с коронавирусом, населению предоставить кредитные каникулы, а торговлю следует ограничивать не по степени важности, а по времени. Именно такие меры, по мнению политолога Андрея Данилова, позволят избежать тяжелых социально-экономических последствий для России из-за коронавируса.

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«Для Якутии нужно закрыть вокзалы, порты, аэропорты, выставить кордоны на дороге. Для всей страны — то же самое, перестать впускать к себе кого-либо и для каждого региона. Объявить ЧС на неделю, со всеми выплатами, чтобы так называемая «опора России» и «крепкие хозяйственники» не ныли. Ну и не штрафовать простой люд, а воззвать к «социальной ответственности бизнеса» и стребовать с них по копеечке на сохранение экономики. 50% зарплаты депутатов и чиновников направить на борьбу с кризисом и эпидемией.

Объявить полные кредитные каникулы на любые суммы кредитов или вынудить банки списать ежемесячный платёж. Обеспечить паникеров лечением в психоневрологических диспансерах и выдачей бесплатных масок, перчаток и антисептиков через волонтёров и активистов политических партий и движений. Выловить всех бомжей, беспризорников, нелегальных иммигрантов, изолировать их и обеспечить медицинским лечением. Не ограничивать торговлю по степени важности, а ограничивать по времени и с соблюдением режимов кварцевания и дезинфекции.

Прекратить бесконечно говорить о коронавирусе и нагнетать панику, проводить ликбез по части гигиены, медицины и прививок», — заявил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России региональные власти начали давать послабления бизнесу в условиях борьбы с коронавирусом. Открываются салоны красоты, бани, прочие заведения бытового обслуживания населения, которые ранее были закрыты из-за коронавируса. Между тем эксперт Андрей Данилов уверен, что рано или поздно властям придётся ввести настоящий карантин.