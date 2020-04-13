Москва, , 10:21 — REGNUM В России на время кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице. Об этом в интервью РБК заявил глава Счетной платы Алексей Кудрин.

«Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными», — сказал он, добавив, что также для критического периода текущего года надо увеличить пособие по безработице.

По словам Кудрина, российская финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства, несмотря на то, что государству необходимо обеспечить свои высокие финансовые обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путинзаявил, что пособие по безработице будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.

Это необходимо делать по верхней планке, которая была пересмотрена в сторону увеличения. Размер пособия будет равен МРОТ — 12 130 рублей.

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