Москва, , 10:15 — REGNUM Производители нефти в последний момент успели договориться о сокращении добычи после четырехдневных переговоров, которые затянулись из-за упорства Мексики, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В итоге ОПЕК+ ограничит производство на 9,7 млн баррелей в день против ранее оговоренных 10 млн баррелей — коллегам так и не удалось убедить Мексику взять на себя 400 тыс., и страна согласилась урезать добычу лишь на 100 тыс. баррелей, тогда как 300 тыс. баррелей компенсируют Штаты.

Тот факт, что страны с формальным участием Америки все-таки пришли к консенсусу после провала переговоров в марте, сам по себе является благоприятным. Но вопрос в том, будет ли принятых мер достаточно, чтобы поднять цены от 18-летних минимумов в период, когда пандемия коронавируса обрушила мировой спрос на энергоносители на фоне повсеместных карантинных мер.

Судя по реакции рынка черного золота, а, точнее, по ее отсутствию, достигнутые договоренности не впечатлили инвесторов. В моменте нефть марки Brent приподнялась над уровнем $33 за баррель, но тут же откатилась и ушла в минус на торгах 13 апреля.

Участники рынка полагают, что даже с учетом дополнительного естественного падения добычи в ряде стран новая сделка не поможет компенсировать ослабление спроса, которое происходит масштабными и стремительными темпами.

Теперь, когда переговоры остались позади, трейдеры будут и далее следить за развитием ситуации вокруг эпидемии и ее последствиями. В некоторых странах распространение инфекции замедляется, но в целом о прохождении пика пандемии говорить по-прежнему не приходится, как, соответственно, и о восстановлении спроса.

Таким образом, Brent, скорее всего, продолжит оставаться на низких уровнях, где ключевая поддержка по-прежнему расположена на отметке $30 за баррель», — считает эксперт.

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