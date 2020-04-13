Москва, , 10:13 — REGNUM Борьба с падением доходов населения должна быть частью стратегии борьбы с коронавирусом, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Института исследований ВЭБ. РФ подсчитали, что с апреля по июнь 2020 года экономика России может просесть на 18% При этом реальные доходы граждан упадут на 17,5%.

Важно, чтобы государство обеспечивало смягчение финансовых потерь граждан в этой ситуации, а не провоцировало их рост, полагает Журавлёв.

«Борьба с падением доходов людей должна быть частью стратегии борьбы с коронавирусом», — рассуждает парламентарий в Facebook.