Москва, , 10:06 — REGNUM В России с начала 2020 года стали меньше производить виноградных столовых вин и крепкого алкоголя. Так, производство вина по сравнению с январём-февралём прошлого года сократились на 22,5% и составило 2,9 млн дал, производство водки снизилось на 9,3% — до 9,5 млн дал. Такие данные содержатся в обзоре российского рынка алкогольной продукции, подготовленном Аналитическим центром при правительстве России.

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Отмечается, что при этом производство коньяка за этот период выросло на 6,7%, до 1,2 млн дал, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Розничные этого алкогольного напитка остались практически на прежнем уровне, в размере 1,9 млн дал. Также больше стали производить и игристых виноградных вин — на 24,7% (производство достигло 1,7 млн дал). Увеличились отгрузки этого вида продукции розничные продажи — на 10,6% и 4,4% соответственно.

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По данным Аналитического центра при правительстве России, за два месяца 2020 года производство этилового спирта из пищевого сырья снизилось на 11,3%, а производство слабоалкогольных напитков напротив возросло на 26,1%. При этом за отчётный период объём производства винных напитков снизился на 69,9% и составил 1 млн дал.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет крымские винодельческие предприятия увеличили производство тихого вина почти в три раза.

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