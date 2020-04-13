Сеул, , 10:05 — REGNUM По данным южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики, экспорт автомобилей из Южной Кореи в марте 2020 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 13 апреля сообщает агентство Yonhap.

По данным министерства, рост экспорта из Южной Кореи связан с увеличением спроса на внедорожники. В прошлом месяце южнокорейские автопроизводители отправили за границу 210 990 автомобилей.

В стоимостном выражении экспорт автомобилей из Южной Кореи также вырос в марте на 3%, до 3,82 млрд долларов США. За первые три месяца 2020 года южнокорейские компании отгрузили 479 388 единиц автомобилей, что на 17,6% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в феврале 2020 года экспорт автомобилей из Южной Корее упал на 25%, поскольку местные автомобилестроители были вынуждены на несколько дней приостановить производство, что было связано с недостатков автозапчастей, поставляемых из Китая, где в то время также было прекращено производство из-за эпидемии коронавируса.

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