Париж, , 10:00 — REGNUM Глава союза металлургической промышленности (UIMM) Франции Филипп Дармаян заявил, что французская промышленность подвергнется опасности, если ее «перезапуск» займет слишком много времени, сообщает Le Figaro.

«После 24 дней изоляции мы оказались в крайне тревожном положении», — заявил Филипп Дармаян, глава союза металлургической промышленности и торговли, который представляет 42 000 компаний и 1,5 млн рабочих мест во Франции.

«Деятельность автомобильной промышленности сократилась, аэронавтика практически бездействует, сталелитейная промышленность тоже. Это не может длиться очень долго. В противном случае мы окажемся завтра перед серией банкротств», — предупредил Филипп Дармаян.

«Вся французская индустрия — это деятельность, необходимая для жизни нации, повседневной жизни французов», — добавил он.

По словам Филиппа Дармаяна, многие компании решили сократить время работы сотрудников с восьми до шести часов, чтобы между каждой сменой проводить полную дезактивацию. В компаниях, где невозможно находиться на расстоянии более одного метра, сотрудники работают в медицинских масках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал Европейский союз принять «срочные» меры, чтобы помочь молочной отрасли.

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