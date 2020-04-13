Рига, , 09:52 — REGNUM Сотрудники Государственной полиции Латвии впервые выписали максимальный штраф физическому лицу за нарушение режима самоизоляции. Об этом пишет в понедельник, 13 апреля, портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, мужчина, будучи заражённым коронавирусом, нарушил условия карантина, вышел из дома и отправился в поездку на автомобиле. За этот безответственный поступок и несоблюдение режима изоляции ему был выписан максимально возможный штраф в 2000 евро.

Напомним, недавно введённые поправки к административному кодексу Латвии увеличили размер штрафа за несоблюдение введённых ограничений: для физических лиц — с 10 до 2000 евро, для юридических — с 140 до 5000 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.