Москва, , 09:48 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд рублей в качестве дополнительных выплат медикам.

Кроме того, глава правительства подписал распоряжение о выделении еще 640 млн рублей на оснащение больничных коек в моногородах для пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в России выявили 15 770 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 1291 человек, скончались — 130 пациентов.

Российские лаборатории выполнили 1,3 млн тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков остается 141 тыс. человек.

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