Пекин, , 09:45 — REGNUM По итогам первых трёх месяцев 2020 года китайская автокомпания SAIC продала 679 028 машин, что более чем на 55% меньше, чем за первый квартал 2019 года. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным журналистов, причиной падения спроса на модели китайского бренда стала пандемия нового коронавируса, создавшая сложную экономическую ситуацию в стране и мире.

Стоит отметить, что падение продаж машин марки SAIC наблюдалось в отчетные месяцы на всех трех совместных предприятиях (СП) китайского автопроизводителя. Продажи автомобилей, производимых на заводе SAIC Volkswagen, упали на 60,89%, из СП SAIC-GM — на 58,03%, а реализация машин с предприятия Shanghai General Motors Wuling снизилась на 61,53%.

В общей сложности в первом квартале 2020 года производство машин в Китае составило 3,47 млн штук (-45,2%).

Напомним, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, в марте текущего года на авторынке России было реализовано на 62% больше машин китайских брендов, чем в марте прошлого года. Всего за первый весенний месяц в РФ было куплено 4637 машин китайских автокомпаний.

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