Москва, , 09:32 — REGNUM Директор институт экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает правильными принятые в России инициативы по поддержке здравоохранения во время эпидемии коронавируса. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, отмечая своевременность принимаемых мер, она, в частности, сообщила:

«Конечно, правильные меры. Какие тут могут быть другие мнения? И хорошо, что хоть сейчас начали понимать, что для населения любой страны здравоохранение является ключевой отраслью, в которой не будет ни экономики, ни социальных отношений. Только правильная работа здравоохранения с правильным ресурсным обеспечением во всех смыслах этого слова действительно делает страну жизнеспособной.

На самом деле, надо было бы вот так, всем миром, работать и над снижением неинфекционной заболеваемости, когда ещё не было ситуации с эпидемией. Ну, а то, что касается эпидемиологической ситуации, то на уровне правительства, первых лиц государства проблемы решаются. Это говорит о том, что изменилось в отношении и к самой системе здравоохранения и к врачам в частности. Только заработной платой то, что нужно нашим врачам, не исчерпывается. Здесь нужно решать вопросы образования, вопросы оснащения и вопросы взаимодействия общества и врачей. Поэтому поддержка должна быть очень разносторонняя».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 12 апреля в 82 регионах России зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. За весь период выписан по выздоровлении 1291 человек. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Коронавирус в России: проверка на прочность».

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